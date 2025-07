Sperone, il Comitato Civico “E(a)Vitiamolo” celebra l’anniversario: premiati giornalisti impegnati nella difesa del diritto alla mobilità. Video

Sperone (AV), 18 luglio 2025 – Si è svolta questa sera, alle ore 20:30, presso la Pasticceria Napolitano, la cerimonia per il primo anniversario della Costituzione del Comitato Civico “E(a)Vitiamolo”, realtà nata per denunciare i disservizi e le criticità legate al trasporto pubblico dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) e per rivendicare il diritto costituzionale alla mobilità, troppo spesso negato ai cittadini.

Durante la serata, il Comitato ha voluto riconoscere l’impegno di alcuni giornalisti che, con costanza e senso civico, hanno raccontato e sostenuto le iniziative del movimento, contribuendo a mantenere alta l’attenzione pubblica su una vicenda che tocca da vicino le esigenze quotidiane di pendolari, studenti e lavoratori dell’area.

A ricevere il premio:

Felice Siniscalchi , direttore del nostro giornale,

Nello Cassese , corrispondente de Il Mattino,

Albino Albano, corrispondente del Corriere dell’Irpinia.

Il Comitato, nel ringraziare i premiati, ha ribadito con forza la propria missione: tutelare i diritti dei viaggiatori, spesso “mortificati e bistrattati” da scelte aziendali e istituzionali che – come denunciato – hanno portato alla soppressione di tratte essenziali e alla limitazione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione: quello alla mobilità.

“Questa non è una battaglia contro un ente, ma per la dignità delle persone. Il trasporto pubblico non può essere gestito con logiche punitive verso territori e cittadini,” ha affermato uno dei portavoce del Comitato.

Il messaggio rivolto alle istituzioni locali è chiaro: non abbassare la guardia e fare della mobilità un tema prioritario nell’agenda politica. Il Comitato ha annunciato nuove iniziative e continuerà la propria azione di sensibilizzazione e denuncia, per evitare che una questione così cruciale venga dimenticata nel silenzio.