Sostegno alle Imprese Culturali e Creative: Pubblicato il Nuovo Avviso della Regione Campania

Il 14 febbraio 2025, con il decreto dirigenziale n. 42, la Regione Campania ha approvato un nuovo avviso pubblico volto a sostenere lo sviluppo delle imprese culturali e creative, in attuazione dell’Azione 1.3.1 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2021-2027. L’iniziativa è destinata a finanziare progetti innovativi che mirano ad ampliare e qualificare il sistema e le filiere culturali regionali.

Chi può partecipare?

L’avviso è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) che operano nei settori della cultura e della produzione di contenuti culturali. Le imprese possono presentare domanda in due ambiti specifici:

1. Ambito A: Settore culturale e creativo, legato al patrimonio culturale e alle attività culturali.

2. Ambito B: Settore della produzione di contenuti culturali e attività correlate, finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale, in particolare quelli che utilizzano le nuove tecnologie.

Fondi disponibili

La dotazione complessiva per il programma ammonta a 10 milioni di euro, così suddivisi:

• 7 milioni di euro per i progetti nell’Ambito A.

• 3 milioni di euro per i progetti nell’Ambito B.

Agevolazioni e contributi

Per le imprese che rientrano nell’Ambito A, il contributo coprirà fino all’80% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 200.000 euro per le domande singole e 400.000 euro per i progetti aggregati (es. consorzi e reti di soggetti). Nel caso dell’Ambito B, l’aiuto sarà del 60%, con importi massimi di 150.000 euro per le proposte singole e 300.000 euro per le proposte aggregate.

Modalità di presentazione

Le domande di finanziamento potranno essere inviate tramite il servizio digitale “DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE”, disponibile sul Catalogo dei Servizi Digitali della Regione Campania, a partire dalle ore 00:00 del 28 febbraio 2025 e fino alle ore 14:00 del 28 marzo 2025.

Orientamento e consulenza

Dal 25 febbraio 2025, sarà disponibile un servizio di orientamento e consulenza per le imprese, attivo il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le piccole e medie imprese che operano nel settore culturale, per sviluppare e promuovere progetti innovativi che rafforzino la competitività e l’internazionalizzazione del sistema culturale regionale.