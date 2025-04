Soluzioni modulari Hydrogen Ready per il riscaldamento condominiale

C’è un vento nuovo che soffia forte sul mondo del riscaldamento condominiale. E no, non si tratta di una semplice brezza, ma di una vera e proprio uragano: le soluzioni modulari Hydrogen Ready di Immergas. In un’epoca in cui efficienza energetica e rispetto per l’ambiente sono obiettivi imprescindibili, Immergas mette in campo sistemi per il riscaldamento condominiale che sanno fare la differenza, a partire dalla gamma VICTRIX PRO V2, passando per le soluzioni ibride e arrivando fino alle full electric.

In un condominio, si sa, mettere tutti d’accordo è un’impresa titanica. Ma quando si parla di comfort abitativo, risparmio e futuro sostenibile, diventa più semplice trovare una convergenza. Le centrali termiche e le soluzioni modulari ad alta potenza proposte da Immergas sono progettate per essere scalabili, è possibile unire più generatori per ottenere la potenza richiesta senza perdere efficienza operativa. E c’è di più: sono Hydrogen Ready, già pronti per funzionare con miscele di gas arricchite fino al 20% di idrogeno, puntando dritti verso un domani dove il gas naturale sarà solo un brutto ricordo.

La centralizzazione degli impianti: una scelta che fa quadrare i conti e il comfort

C’è chi pensa ancora che il riscaldamento autonomo sia l’unica scelta in un condominio. Liberare le singole unità abitative dall’ingombro degli impianti e concentrare tutto in un locale tecnico consente un’ottimizzazione auspicabile: riduzione di spazi sprecati, migliore controllo.

Senza contare che integrare la centrale termica con impianti a energia rinnovabile è un gioco da ragazzi. Pannelli solari termici, fotovoltaico, pompe di calore: tutte tecnologie sostenibili che possono essere allacciate ai sistemi Immergas. E chi teme per la bolletta può stare tranquillo: i sistemi di contabilizzazione individuale assicurano che ciascuno paghi solo quello che consuma.

VICTRIX PRO V2: la punta di diamante firmata Immergas

C’è chi si accontenta di una caldaia qualsiasi e chi invece punta al top. La gamma VICTRIX PRO V2 è la risposta per chi vuole coniugare potenza, affidabilità e visione green. Sette modelli, da 35 a 180 kW, che si possono combinare in batteria fino a raggiungere diverse centinaia di kW. Una vera e propria centrale termica in miniatura, capace di adattarsi sia a piccoli condomini che a grandi complessi residenziali o terziari.

La cosa più interessante? Sono tutte Hydrogen Ready. Il che significa che già oggi queste caldaie funzionano a metano o GPL, ma sono pronte a bruciare miscele con una percentuale di idrogeno fino al 20%, senza modifiche. Un’assicurazione sul futuro, senza la necessità di cambiare impianto quando la transizione energetica entrerà nel vivo.

E a chi si domanda se le prestazioni siano all’altezza, la risposta è netta: abbinando la VICTRIX PRO V2 ai termoregolatori evoluti Immergas si ottengono alti rendimenti. Insomma, una combo vincente, che taglia i consumi e aumenta il valore dell’edificio. Perché, diciamocelo, un condominio ben riscaldato è un condominio che vale di più.

Soluzioni ibride compatte e full electric: la versatilità in un click

Chi ha detto che le mezze misure non servono a nulla? Quando si parla di sistemi ibridi, Immergas ha dimostrato che il compromesso intelligente è la scelta migliore. Il sistema MAGIS COMBO V2 è un piccolo capolavoro: unisce in un solo corpo una pompa di calore aria-acqua e una caldaia a condensazione. Riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria: questa soluzione offre tutto quello che serve, senza bisogno di ulteriori impianti o complicazioni.

Immergas propone anche soluzioni full electric, per chi vuole dire addio una volta per tutte ai combustibili fossili. Il TRIO PACK ELECTRIC è una soluzione completa, formata da una pompa di calore splittata ad alta efficienza che si adatta facilmente alle esigenze di qualsiasi edificio. Una scelta che abbraccia il futuro, dove l’elettrico sarà sempre più protagonista grazie alla sinergia con i sistemi fotovoltaici.

Con queste soluzioni, il condominio non solo si riscalda, ma si raffresca e produce acqua calda in maniera sostenibile, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale e tagliando le emissioni. E per chi tiene d’occhio i bonus fiscali, questi sistemi sono pronti a rientrare nei parametri richiesti dalle normative vigenti.