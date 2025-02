SAVIANO. II^ edizione premio “Saviano che Lavora” – Cerimonia di consegna dei riconoscimenti a cittadini meritevoli.

Si è svolta nell’aula consiliare del Comune la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della seconda edizione del premio “Saviano che Lavora” a 19 cittadini meritevoli che con abnegazione, passione e competenza si sono distinte nel proprio impegno lavorativo, contribuendo a far conoscere il nome di Saviano fuori dai confini comunali. Un riconoscimento pubblico a cittadini che danno lustro al Comune di Saviano. Dalla Soprana della Scala e il Ballerino del San Carlo a Chef e Pizzaioli stellati; Attori e Scrittrici; e poi Formatori, Musicisti, capitani di Aziende, Letterati e Saggisti. Tutti cittadini che hanno dato e continuano ancora a dare lustro al paese. “Abbiamo realtà imprenditoriali, emergenti, artigiani, artisti che danno lustro al Comune di Saviano – ha detto il Sindaco, Vincenzo Simonelli – non solo in Italia ma anche all’estero. L’obiettivo di questo premio è quello di riconoscere il valore di queste persone e della loro attività significativa per l’identità della nostra comunità”. Il premio diviso in 4 sezioni, Artigianato, Imprenditoria, Artistica ed Emergenti, è stato assegnato a 19 cittadini che si distinguono nelle proprie attività con impegno e dedizione portando il nome di Saviano anche fuori dai confini nazionali. Questo l’elenco completo dei premiati: sezione artigianato, Luigi SALOMONE, Erasmo ROSSI, FGM Gennaro FERRARA e Riconoscimento a Ciro SASSO; sezione imprenditoria I.M.A. marmi di Antonio Felice NAPOLITANO e figlie, Giovanni FALCO Molino e Pastificio; sezione artistica Giacomo SIMONELLI, Filomena CARRELLA, Felix POLICASTRO, Francesca Pia VITALE, Franco SIMERI, Vince VIVENZIO, Salvatore MANZO. Premio speciale Vincenzo AMMIRATI, Antonio TAFURO. Sezione emergenti Enea Vincenzo NAPOLITANO, Dea LANZARO, Yuri ABEILLE e Riconoscimento a Vincenzo IORIO.