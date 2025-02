Roccarainola (NA). Laboratorio di Cucina per la Festa della Donna: Inclusione e Creatività ai Fornelli

In occasione della Festa della Donna, il 6 marzo si terrà un evento speciale: un laboratorio di cucina che si terrà a Roccarainola presso la Sala Hollywood. L’iniziativa, promossa dall’associazione Autismo in Movimento Campania, in collaborazione con APCN Cuochi Napoli e il gruppo Lady Chef, si propone di abbattere le barriere della diversità attraverso il piacere della cucina.

Un’Esperienza Unica per i Giovani Chef

L’evento è pensato per offrire a bambini e ragazzi, anche con disabilità, l’opportunità di avvicinarsi al mondo della cucina, sperimentando in prima persona la preparazione di biscotti e altre delizie. Grazie al supporto di chef esperti, i partecipanti potranno imparare divertendosi, mettendo le mani in pasta e sviluppando nuove abilità in un ambiente accogliente e inclusivo.

Un Incontro di Valori: Cucina, Inclusione e Festa della Donna

Oltre a rappresentare un’occasione di apprendimento, il laboratorio vuole sottolineare l’importanza dell’inclusione e della valorizzazione delle donne. Il gruppo Lady Chef, infatti, promuove la professionalità femminile nel settore culinario, contribuendo a ispirare le nuove generazioni con passione e competenza.

Un’Iniziativa che Va Oltre la Cucina

Questo evento non è solo un’opportunità per imparare a cucinare, ma un vero e proprio momento di socializzazione, crescita personale e abbattimento di pregiudizi. Coinvolgere ragazzi con disabilità in un’attività pratica e creativa è un modo per favorire l’integrazione e dimostrare che la diversità è una ricchezza.

Quale occasione migliore per celebrare la Festa della Donna, se non attraverso un evento che unisce passione, talento e inclusione?