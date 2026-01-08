QUADRELLE. Grande successo per il Concerto dell’Epifania

Grande successo per il Concerto dell’Epifania, organizzato dall’associazione Musikarma di Quadrelle presso la Parrocchia SS. Annunziata di Quadrelle.

Il presidente Giovanni De Simone e i maestri Matthew Lamberti e Lorenzo Savarese ringraziano la cittadinanza del Mandamento Baianese per il calore e l’affetto dimostrati.

Data la grande richiesta e l’apprezzamento da parte della popolazione, si è valutata l’idea di riproporre il concerto ogni anno in occasione della festa dell’Epifania.

Un sentito ringraziamento va anche a don Dario per aver accolto l’iniziativa nella sua parrocchia.