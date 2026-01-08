Ines Trocchia, la modella di Sperone, protagonista su Playboy USA: il ritorno sulla storica rivista internazionale

Ines Trocchia, modella italiana originaria di Sperone, un grazioso paesino in provincia di Avellino, è protagonista della inside cover della Spring 2026 Issue di Playboy. Per Trocchia si tratta di un ritorno significativo sulla rivista internazionale, dopo il debutto nel 2017 sulla copertina di Playboy Portogallo, che aveva segnato l’inizio della sua affermazione a livello globale.

Nell’articolo pubblicato da Playboy, Ines racconta il proprio percorso personale e professionale, partito da un piccolo centro italiano e costruito attraverso scelte autonome e determinazione. La modella sottolinea come la sua carriera sia il risultato di un processo di crescita consapevole, spesso in contrasto con stereotipi e limiti culturali.

Trocchia affronta anche il tema della sensualità, descritta come una forma di espressione artistica e culturale, profondamente radicata nella storia dell’arte, della letteratura e della poesia. Una visione che accompagna il suo lavoro e la sua immagine pubblica.

Oltre all’attività nel mondo della moda, l’articolo evidenzia l’impegno di Ines Trocchia in iniziative umanitarie, in particolare a sostegno dei cani da rifugio e dei servizi di salvataggio animale, aspetto che contribuisce a delineare un profilo personale attento anche al sociale. Il servizio accompagna l’annuncio dell’uscita della nuova edizione primaverile della rivista, invitando i lettori a scoprire in anteprima la inside cover.