Baiano, inaugurata la nuova scuola dell’infanzia “Santa Giovanna Antida”

È stata inaugurata questa mattina a Baiano la nuova scuola dell’infanzia “Santa Giovanna Antida”, appartenente al plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Parini. Una struttura moderna e all’avanguardia che rappresenta un importante investimento per il futuro educativo del territorio.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Enrico Montanaro, il provveditore agli studi di Avellino, dottoressa Fiorella Pagliuca, il dirigente Scolastico Prof. Pasquale Napolitano e il consigliere regionale Enzo Alaia, oltre a numerosi amministratori locali, docenti, famiglie e cittadini.

Dopo la benedizione del parroco Don Fiorelmo, i presenti hanno potuto visitare gli ambienti della nuova scuola, rimasti positivamente colpiti per la qualità e la funzionalità degli spazi. La struttura è stata progettata secondo standard elevati di sicurezza, con particolare attenzione al risparmio energetico, al comfort e alla sostenibilità ambientale.

La scuola dispone di cucine attrezzate, sale giochi, biblioteca e spazi didattici pensati per favorire la crescita e l’apprendimento dei più piccoli in un contesto sereno e stimolante. Potrà accogliere oltre 100 bambini, offrendo un servizio fondamentale per le famiglie del territorio.

Un’opera che si candida a diventare uno dei fiori all’occhiello dell’offerta scolastica del Baianese, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso l’istruzione e il benessere delle nuove generazioni.