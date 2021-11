Programmi tv inglesi al centro del mondo: perché sono i più amati e venduti

Al giorno d’oggi ci sono numerosi programmi televisivi che hanno raggiunto un successo impressionante. Per chi non lo sapesse, buona parte di questi sono accomunati dal fatto di essere stati realizzati nel Regno Unito. Avete in mente Ballando con le Stelle o Chi vuol essere milionario? Ebbene, entrambi questi forma sono nati proprio nel Regno Unito.

Il boom delle produzioni tv inglesi nel 2020

In effetti, come è stato spiegato nell’attenta analisi pubblicata sul blog L’insider, il settore delle produzioni tv ha raggiunto un livello di prolificità impressionante e non è un caso che, con il passare del tempo, siano diventati i più famosi in tutto il mondo. Il mercato britannico è particolarmente apprezzato per aver sfornato una lunga serie di format decisamente innovativi, proponendo tanti show che si sono affermati a livello planetario.

Come spiegato sul blog del casinò online di Betway, questi programmi sono diventati delle vere e proprie miniere d’oro. Volete qualche esempio? Impossibile non pensare a uno show che ha raggiunto un grado di popolarità impressionante in tutto il mondo, ovvero The Great British Bake Off, che è stato trasmesso in ben 26 mercati internazionali diversi e che, come ben sappiamo, è arrivato anche sul mercato italiano, ottenendo un successo di tutto rispetto. Non deve sorprendere il fatto che solamente questo apprezzatissimo show ha raggiunto il 28% dell’intero dato legato all’export del Regno Unito di prodotti tv nello scorso anno.

In seconda posizione in questa particolare classifica troviamo pure Top Gear. Si tratta di un altro prodotto della BBC, che ha avuto un rendimento incredibile anche dal punto di vista economico. Basti pensare al fatturato annuo che è pari a circa 50 milioni di sterline in oltre 214 mercati, toccando un’audience complessiva che supera i 350 milioni di spettatori.

I programmi tv più famosi al mondo

Provando a inquadrare il focus sulle produzioni che sono state in grado di far registrare il più successo di pubblico maggiore, è chiaro che The Office (US) non può che prendersi una delle posizioni ai vertici della classifica. C’è un dato veramente incredibile che chiarisce ogni dubbio: sulla ben nota piattaforma in streaming di Netflix, nel 2020, infatti, ha totalizzato qualcosa come più di 57 miliardi di minuti di streaming.

Per chi ama i reality talent show, in modo particolare quelli che vengono registrati in studio, è importante mettere in evidenza come si tratta di un format sempre molto richiesto. Basti pensare come il programma Got Talent, che ormai conoscono in tutto il mondo, nel 2020 è stato venduto in ben 78 mercati globali.

Il discorso si può facilmente ampliare anche a quei programmi che vengono definiti “period drama”. Nel Regno Unito ne sono stati prodotti alcuni che hanno acquisito in men che non si dica una popolarità impressionante un po’ in tutto il mondo. Basti pensare a degli show come Vera, oppure Downton Abbey, che sono stati in grado di raggiungere la bellezza di 250 mercati. Un trend che rimane identico anche per le serie tv classiche che fanno parte del genere crime, come ad esempio Midsomer Murders oppure Agatha Christie’s Poirot, che hanno toccato quota 200 vendite ciascuna.

Cosa aspettarsi dal futuro

Le ultime stime del settore parlano di un fatturato, che fa capo all’ambito media ed entertainment in florida crescita nel corso dei prossimi cinque anni. Si dovrebbe fare un salto da 71,3 miliardi di sterline toccati nel 2021 fino a quota 87,9 miliardi di sterline del 2025. Insomma, delle proiezioni che fanno ben capire come si verificherà un progressivo aumento anche delle esportazioni all’estero.

