Progetto Architettura: Rinnoviamo l’Ordine degli Architetti di Avellino con visione e concretezza

In vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino 2025-2029, il gruppo “Progetto Architettura” si propone come forza motrice di cambiamento, unendo esperienza e innovazione. La nostra squadra, composta da professionisti qualificati e motivati, si impegna a:

Rappresentare con forza e trasparenza gli interessi di tutti gli iscritti: Vogliamo un Ordine che sia la voce unita della nostra professione, capace di tutelare e valorizzare il ruolo dell’architetto nella società.

Garantire una rappresentanza inclusiva e diversificata: Crediamo in un Ordine che abbracci tutte le specializzazioni e sensibilità, promuovendo un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua.

Il nostro programma si articola in azioni concrete:

Creazione di spazi di coworking e formazione: Vogliamo offrire agli iscritti luoghi di incontro e scambio, dove poter sviluppare progetti, condividere conoscenze e affrontare le sfide della professione.

Promozione di progetti di riuso temporaneo e sensibilizzazione urbana: Attraverso iniziative con scuole e cittadini, vogliamo riaffermare il ruolo dell’architettura come elemento chiave del tessuto sociale e urbano.

Rafforzamento del dialogo con enti, scuole e pubbliche amministrazioni: Vogliamo costruire un rapporto di collaborazione e fiducia, dimostrando il valore dell’architettura e degli architetti per lo sviluppo del territorio.

Offerta di formazione mirata e di alta qualità: Vogliamo fornire agli iscritti strumenti e competenze aggiornate, in linea con le esigenze del mercato e le specificità di ciascuna specializzazione.

Tutela dell’etica e della deontologia professionale: Vogliamo garantire trasparenza, integrità e rispetto delle norme, per una professione che sia esempio di eccellenza e responsabilità.

Il nostro appello:

Invitiamo tutti i colleghi a partecipare attivamente a queste elezioni, perché il futuro dell’Ordine è nelle mani di ciascuno di noi. Auspichiamo una partecipazione numerosa e un coinvolgimento costante, anche dopo le elezioni, per costruire insieme un Ordine forte, dinamico e al servizio della professione.

Il GRUPPO: Vincenzo DE MAIO, Alessandra TRIVELLI, Vincenzo D’AMATO, Evelin SAMPIETRO, Luciano ALETTA, Isabella PETECCA, Gianfranco GUARINO, Valeria PETRUZZO, Dolores DE VITO, Enea GUARDABASCIO, Fabrizio PETRIELLO.