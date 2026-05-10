Napoli, in Piazza Dante arriva il “Villaggio del Made in Italy”: due giorni tra street food contadino e prodotti a km 0

NAPOLI – Due giornate dedicate ai sapori della tradizione, all’artigianato locale e alle eccellenze del territorio. Sabato 10 e domenica 11 maggio 2026 Piazza Dante ospiterà il “Villaggio del Made in Italy”, iniziativa organizzata con la collaborazione di Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e offrirà ai visitatori un percorso tra stand gastronomici e prodotti tipici del territorio campano, con street food contadino, specialità dolci e salate, prodotti biologici e alimenti a km 0.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’artigianato italiano, con esposizioni che spazieranno dalla sartoria su misura agli accessori moda, passando per l’intarsio sorrentino, l’oreficeria e altre lavorazioni artigianali della tradizione locale.

Nel corso delle due giornate sono previsti inoltre momenti di intrattenimento dal vivo, laboratori, degustazioni e attività dedicate ai più piccoli, oltre alla presenza del teatro dei burattini di Giò Ferraiolo.

L’iniziativa punta a valorizzare le aziende locali e le produzioni del territorio, promuovendo qualità, tradizione e cultura del Made in Italy nel cuore della città di Napoli.