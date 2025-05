“Per primo il popolo”. José Mujica, l’ex presidente “Pepe” che ha servito il popolo fino all’ultimo respiro

Ci siamo messi sulle orme di quelle notizie che i mass media danno in modo soffuso o disconoscono del tutto. Non molti sapranno che, qualche giorno fa, è deceduto in età avanzata l’ex presidente della Repubblica dell’Uruguay: José Mujica. Questo “personaggio” è stato presidente della Repubblica sudamericana dal 2010 al 2015, vivendo il suo incarico senza fasti, senza ostentazione e senza fatua pubblicità.

Ha vissuto con la sua compagna in una casa rurale alla periferia di Montevideo, utilizzando il palazzo presidenziale unicamente in occasione di eventi ufficiali. Per i suoi spostamenti usava un vecchio Maggiolone celeste, e ha rinunciato al 90% delle indennità a lui spettanti per la sua funzione, destinandole alle periferie delle grandi città uruguaiane, trasformandole in strade, reti idriche ed elettriche, ospedali e scuole.

La gente lo riconosceva e lo chiamava semplicemente Pepe, e così lo ha accompagnato nel suo ultimo viaggio, con i suoi resti mortali chiusi in una bara appoggiata su un carro in legno a quattro ruote, trainato da umili animali da soma.

Il mondo intero dovrebbe approfondire e conoscere le storie di chi, come lui, ha interpretato il ruolo pubblico come servizio alla gente. In un suo testamento morale, ha scritto:

“Nel corso del mio funerale venga per primo il mio popolo, e poi le autorità eventualmente presenti.”

Vincenzo Serpico