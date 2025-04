Pericolo in via Provinciale Avella-Baiano: cabina telefonica Telecom priva di coperchio espone cavi e crea rischio per i passanti

Baiano (AV) – Una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità è ben visibile lungo via Provinciale, al confine tra Avella e Baiano, dove una cabina telefonica della rete Telecom si presenta completamente priva del coperchio anteriore, lasciando scoperti cavi e componenti elettrici.

Il quadro, situato a ridosso del marciapiede, è totalmente aperto e i fasci di fili sono ben visibili e facilmente accessibili, sia a pedoni che a eventuali bambini che potrebbero avvicinarsi incuriositi. Non ci sono segnalazioni di pericolo, né protezioni temporanee a delimitare la zona, nonostante la posizione della cabina si trovi in un punto di passaggio, adiacente a un muro e proprio sotto un cartello di “Punto di ritrovo” per emergenze.

Oltre all’evidente degrado e all’abbandono, il rischio di cortocircuiti o infortuni appare concreto, anche solo per una banale distrazione. Non è chiaro da quanto tempo la struttura si trovi in queste condizioni, ma la mancanza di interventi da parte degli enti competenti sta sollevando le preoccupazioni dei cittadini della zona.

I residenti auspicano un rapido intervento da parte di Telecom o dell’amministrazione comunale per mettere in sicurezza la cabina, ripristinarne la copertura e prevenire eventuali incidenti. In un’epoca in cui la sicurezza e la cura del territorio dovrebbero essere priorità assolute, è inaccettabile che simili situazioni vengano trascurate.