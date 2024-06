Avellino. Prosegue la rassegna musicale promossa dall’ Associazione Lupus in fabula

Dopo il successo del primo incontro in musica, prosegue la rassegna musicale promossa dall’ Associazione Lupus in fabula, presieduta dall’imprenditrice Roberta De Falco. Il secondo appuntamento in programma è previsto per Domenica, 30 giugno, alle ore 19.30 al Circolo della Stampa di Avellino. Si esibiranno: Antonio Fuoco al Sax Soprano, Mario Savarese al Sax Alto, Gennaro D’Andretti al Sax Tenore e Federico Siciliani al Sax Baritono, i talentuosi componenti del “Quartetto di Sassofoni San Pietro a Majella”. Il concerto presenterà una varietà di brani che attraverseranno epoche e stili musicali, spaziando dal Barocco ai primi del Novecento. L’evento sarà un’opportunità per gli appassionati di musica e per chi desidera immergersi in sonorità coinvolgenti, ma non solo. A conclusione della Soirée Musicale, inserita nel più ampio progetto di Rigenerazione culturale diffusa, ci sarà un breve momento aperitivo che si confermerà occasione unica per vivere l’arte della musica in un contesto che vuole offrire spazio allo scambio culturale e alla conoscenza degli artisti, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati che interverranno.