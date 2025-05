ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 11 Maggio 2025

S. FABIO MARTIRE

Settimana n. 19

Giorni dall’inizio dell’anno: 131/234

A Roma il sole sorge alle 04:54 e tramonta alle 19:19 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:56 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

Luna: 3.56 (tram.) 18.29 (lev.)

Apogeo lunare alle ore 2 – distanza: km. 406.225.

Proverbio del giorno:

Se maggio è rugginoso, l’uomo è uggioso.

Aforisma del giorno:

Il saggio in ogni cosa guarda al proposito, non all’esito; cominciare dipende da noi, del risultato, invece, decide la sorte e io non le riconosco il diritto di giudicarmi. (Seneca)