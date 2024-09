On air “LA STORIA DEL MULINO DI NAPOLI”, serie podcast che racconta Molino Caputo, un secolo di passione e di sogni

“Essere il Mulino di Napoli non indica “solo” il luogo. Napoli è un concetto”. Una frase che è specchio della straordinaria storia della famiglia Caputo e del loro leggendario Mulino, il Mulino di Napoli, fondato nel 1924 e riconosciuto a livello internazionale per la produzione di farine di altissima qualità. Una storia di famiglia, italianità, ambizioni e successi, oggi raccontata dalla serie podcast LA STORIA DEL MULINO DI NAPOLI realizzata da Dr Podcast – Audio Factory internazionale basata a Londra e presente nelle principali capitali europee. Un “viaggio” emozionante, diviso in quattro episodi, che esplora la passione, la dedizione e la visione che hanno guidato generazioni di mugnai, trasformando un mestiere antico in una realtà dinamica e internazionale.

La storia della famiglia Caputo ha inizio come una favola e si evolve in un racconto epico. Dai primi mugnai ai bambini che giocavano tra i sacchi di farina, fino all’attuale prosperità che guarda al futuro con la stessa passione. “La Storia del Mulino di Napoli” offre un viaggio nel tempo fatto di ricordi ed emozioni, attraverso le voci di Carmine e Antimo Caputo, che hanno saputo interpretare e trasformare l’eredità familiare in un sogno vivente.

Il primo episodio, introduce i valori fondamentali di Mulino Caputo. Le vicende dei migranti al contrario – due fratelli italiani che abbandonano il New Jersey per fondare un pastificio in Italia – segnano l’inizio di questa epopea. Dal loro arrivo negli anni Venti fino alla Seconda Guerra Mondiale, la narrazione di Carmine Caputo guida l’ascoltatore attraverso i primi passi verso la costruzione del mulino, che diventerà il cuore pulsante dell’azienda.

Il secondo episodio, vede Antimo Caputo, figlio di Carmine, rievocare i suoi primi ricordi legati alla farina e il momento in cui questo mondo è diventato il suo. Antimo, con il suo spirito avventuriero e la passione per la diffusione della cultura del cibo, porta l’ascoltatore in un viaggio globale. La sua missione è chiara: continuare il sogno e raccontare una storia attraverso i sacchi di farina che viaggiano lontano, portando un pezzo di Napoli in ogni angolo del mondo.

Nel terzo episodio, Carmine e Antimo Caputo discutono dell’evoluzione degli impasti e della cultura partenopea del cibo. Come saranno la pizza e il babà tra vent’anni? Questo confronto tra padre e figlio esplora come la percezione del cibo sia cambiata e continuerà a evolversi, mantenendo vive le tradizioni e adattandosi alle nuove tendenze.

Nell’ultimo episodio, gli oggetti conservati da Carmine Caputo diventano simboli dei passaggi storici del Mulino. Il chiavistello del vecchio portone dello stabilimento e le antiche calcolatrici dei genitori rappresentano il legame tra passato e futuro. Questo episodio celebra la continuità e il rinnovamento, mostrando come la nuova generazione dei Caputo continui a custodire le tradizioni e a innovare con passione.

La serie podcast nasce proprio quest’anno in occasione del centenario dalla fondazione di Molino Caputo, il 1924, che vede l’azienda campana protagonista e artefice di un’iniziativa prestigiosa dal punto di vista culturale, il Premio Caputo 2024, un’iniziativa di mecenatismo di impresa, sviluppata con il sostegno di Cassa Deposito e Prestiti e Valore Italia, in collaborazione con Fondazione Banco Napoli e Accademia di Belle Arti di Napoli. Il progetto mira a generare un impatto positivo sul territorio attraverso il coinvolgimento delle energie creative delle nuove generazioni: una grande spinta verso i giovani talenti a credere nelle proprie idee e a “pensare in grande”.

