Nola, “Musica e Amore, oltre in confini”: raccolta fondi per i bambini del Togo. Testimonial, Monica Sarnelli. Orchestra diretta da Pino Cesarano. Conducono Antonio D’Ascoli e Lino D’Angiò

Nola – Un ponte di amore e di musica che parte da Nola ed arriva fin in Togo. E’ questo il senso della serata in programma venerdì 15 maggio alle ore 20.30 presso il teatro Umberto di Nola, “Musica e Amore, oltre in confini”

L’iniziativa è promossa da Umberto Barone e Anna Ricciardiello a sostegno del “Villaggio del Sorriso” in Togo, un centro accoglienza per bambini orfani e vittime di violenza.

La coppia nolana è stata in Africa – la prima volta – un anno fa. Un ‘esperienza che li ha segnati nel profondo, colpiti dalla grande povertà e sofferenza da un lato, e dall’altro, dall’ intensità della luce che proviene da questi bambini.

A fare da apripista in questo percorso è stato don Giuseppe Parisi, anche lui nolano doc, attualmente parroco di Avella. Nel 2012 – quasi per caso o chissà seguendo inconsciamente una voce interna- arriva in Togo. Ad introdurlo in quella realtà è la suora missionaria, Giovania. “E’ stata un’ esperienza che mi ha cambiato la vita – afferma don Giuseppe – . L’impatto con quella realtà ha inciso profondamente nel mio animo“. Al rientro, fonda insieme ad alcuni amici l’associazione Azione Sorriso con l’obiettivo di realizzare raccolte fondi per sostenere l’impegno delle suore de “Le povere figlie della visitazione di Maria“. Ad agosto del 2014 nasce il centro di accoglienza per bimbi orfani, il “Villaggio del Sorriso”.

“Ogni volta che andiamo in Togo – ci dicono ancora Umberto ed Anna – questi bambini, nonostante la tanta sofferenza, riescono a comunicarci tanta energia e voglia di vivere. Oltre che di beni materiali, hanno bisogno di tanto amore. E’ per questo che ci impegniamo. L’ evento musicale di venerdì 15 maggio ha come obiettivo la ristrutturazione del refettorio della struttura per rispondere alle esigenze di una struttura sempre più di riferimento sul piano dei bisogni primari e dell’istruzione, in una comunità circondata da miseria e degrado”.

Nel corso della serata sono previste le testimonianze di chi è in prima linea in questo progetto, ma momenti di grande interesse sul piano dello spettacolo e della musica. Testimonial dell’ iniziativa, Monica Sarnelli, da anni un’ icona della musica napoletana che oltre ad alcuni dei suoi brani più famosi, presenterà anche un pezzo del suo ultimo album, pubblicato solo pochi giorni fa. Tra gli ospiti è attesa anche Deborah Anastasio, voce di grande suggestione che già si è esibita, qualche anno fa, in città. A completare il parterre, il musicista e cantante nolano, Feliciano Natalizio. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Pino Cesarano. A condurre la serata saranno il giornalista e presentatore, Antonio D’Ascoli, e l’artista Lino D’Angiò

“Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto ed il comune per il patrocinio – concludono Umberto ed Anna – accorrete numerosi per una serata di musica e solidarietà”.