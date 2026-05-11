Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro: pienone all’esame per il tesserino funghi presso la sede di Avella.

Si è svolta nel pomeriggio di oggi una nuova sessione d’esame per il rilascio del tesserino funghi presso la sede della Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione, segnale di un interesse crescente verso una raccolta dei funghi sempre più attenta alle regole e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa, svolta con il supporto dell’ASL Avellino, rientra nelle attività di sensibilizzazione finalizzate a promuovere pratiche corrette e responsabili nei boschi.

Il tesserino, rilasciato solo a seguito del superamento dell’esame, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una raccolta regolamentata e sicura, a tutela sia dei cittadini sia del patrimonio naturale.

Un percorso che conferma l’impegno della Comunità Montana Partenio–Vallo di Lauro nella diffusione di una cultura della prevenzione e del rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione radicata nel territorio in chiave sempre più sostenibile (L. C.)