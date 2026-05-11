NAPOLI, IL 13 MAGGIO INCONTRO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AI ACT E NUOVE REGOLE EUROPEE

Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 10.30, presso il Complesso Museale della Pietrasanta, in Piazzetta Pietrasanta 16-17, nel centro storico di Napoli, si terrà l’incontro “La sfida dell’intelligenza artificiale”, promosso dal Liceo Francesco Sbordone e dal Polo Culturale Pietrasanta ETS, nell’ambito della VI edizione di “Olimpiadi e Acropoli dei Saperi”. Al centro dell’iniziativa ci sarà la presentazione del volume: “L’intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative. AI ACT, regolamento UE, e disegno di legge governativo”, edito da Cacucci Editore, con introduzione di Franco Gallo, a cura di Antonio Felice Uricchio e Claudio Caldarola. Il volume raccoglie contributi scientifici di giuristi, accademici ed esperti appartenenti all’ente del terzo settore GP4AI, Global Professionals for Artificial Intelligence. L’opera analizza il nuovo quadro regolatorio europeo definito dal Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, e la legge nazionale collegata alla sua attuazione, con attenzione ai profili giuridici, economici, etici, fiscali e tecnici dell’intelligenza artificiale. Introduce Raffaele Iovine, Presidente del Polo Culturale Pietrasanta ETS. Modera Laura Colantonio, Dirigente scolastica del Liceo Sbordone. Ne discutono Claudio Caldarola, Avvocato e Presidente GP4AI, Amedeo Lepore, Professore di Storia Economica all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Daniela Mone, Professoressa di Diritto costituzionale e pubblico all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Antonio Felice Uricchio, Professore di Diritto tributario all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Presidente ANVUR. Conclude Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia politica e Direttore di Ethos Luiss.