Nola – Il Vescovo Francesco Marino incontra gli studenti dell’Istituto “G. Galilei” per una riflessione sulla Quaresima

Un momento di riflessione e condivisione quello vissuto il 9 marzo nella sala dell’istituto scolastico paritario ad indirizzo enogastronomico Istituto scolastico paritario G. Galilei di Nola, dove Sua Eccellenza Francesco Marino ha incontrato studenti, docenti e personale ATA in occasione del periodo quaresimale.

L’incontro si è aperto con il saluto di benvenuto della famiglia Giugliano, affidato alle parole del docente Gennaro Giugliano. A seguire sono arrivati i ringraziamenti del coordinatore didattico Vincenzo Serpico, che ha introdotto il tema della riflessione partendo dal significato della Quaresima e dal contesto attuale segnato dai “venti di guerra” che attraversano il mondo e che coinvolgono, purtroppo, anche tanti giovani.

Nel suo intervento, il vescovo Marino ha invitato gli studenti a guardare alla vita come a un susseguirsi di eventi da interpretare e comprendere. Attraverso l’esempio di giovani figure di santità, tra cui Carlo Acutis, ha sottolineato come l’impegno verso gli altri e la capacità di donarsi rappresentino valori fondamentali per costruire una società migliore.

Durante l’incontro sono intervenuti anche alcuni studenti dell’istituto, che hanno condiviso pensieri e riflessioni. Il momento si è concluso con la recita comunitaria del Padre Nostro, seguita dalla benedizione impartita dal vescovo a tutti i presenti.

A suggellare l’iniziativa, la consegna di una targa ricordo, il dono di un dolce preparato dagli stessi studenti dell’indirizzo enogastronomico, le foto di rito e un momento conviviale finale con un piccolo breakfast.