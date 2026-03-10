Nola – Fine settimana tra musica e cinema al Vulcano Buono, con Fulminacci e Iodice

Sarà un weekend ricco di appuntamenti artistici e musicali quello in programma al Vulcano Buono, che ospiterà due eventi dedicati alla musica e al cinema con protagonisti Fulminacci e Peppe Iodice.

Venerdì 13 marzo: Fulminacci incontra i fan

Venerdì 13 marzo, alle ore 17, il cantautore romano Fulminacci sarà protagonista di un firmacopie dedicato al suo nuovo album “Calcinacci”, in uscita proprio in questi giorni. L’appuntamento si terrà nella sala 2 del The Space Cinema, all’interno del centro commerciale.

Il disco contiene anche il brano “Stupida sfortuna”, presentato al Festival di Sanremo 2026, e rappresenta il quarto lavoro in studio dell’artista, il primo realizzato con le etichette Maciste Dischi e Warner Records.

Prima dell’incontro con il pubblico sarà proiettato un cortometraggio che vede protagonista lo stesso Fulminacci, offrendo ai fan un’esperienza speciale prima del firmacopie. L’evento è a ingresso riservato ai possessori del CD o LP dell’album.

Per informazioni e regolamento di accesso è possibile consultare il sito ufficiale del Vulcano Buono.

Sabato 14 marzo: Peppe Iodice presenta il suo primo film

Il giorno successivo, sabato 14 marzo alle ore 17, sarà invece la volta di Peppe Iodice che presenterà in anteprima esclusiva il suo primo film, “Mi batte il corazon”. L’incontro si svolgerà in Piazza Capri con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Durante una vera e propria intervista–show, l’attore e regista racconterà retroscena, curiosità e aneddoti legati alle riprese della pellicola, offrendo al pubblico un momento di spettacolo e confronto diretto.

Iodice tornerà poi al Vulcano Buono il 19 marzo alle ore 18.20, in occasione della prima del film nella sala 2 del The Space Cinema, dove incontrerà nuovamente gli spettatori.

Un fine settimana, dunque, all’insegna della musica e dell’intrattenimento, che conferma il Vulcano Buono come punto di riferimento per eventi culturali e spettacolo nell’area nolana.