Mugnano ricorda il sindaco dottor Salvatore Napolitano a 34 anni dalla sua scomparsa

Mugnano – Sono passati 34 anni da quel triste sabato in cui il dottor Salvatore Napolitano, sindaco della città, venne improvvisamente a mancare, colpito da un infarto durante un convegno che purtroppo non gli lasciò scampo. Era al suo terzo mandato da primo cittadino, un incarico che ricopriva con dedizione e amore per la sua comunità e non aveva ancora compiuto 63 anni. Sindaco dal 1972 al 1983 e poi dal 1988 al quel tragico giorno del 9 marzo 1991. Il mandato fu dopo la sua scomparsa portato a termine dal suo vice Camillo Onofrietti.

Il dottor Napolitano non era solo un amministratore, ma un uomo di grande cultura, un medico stimato e un punto di riferimento per tutti. Il suo impegno e la sua passione per il bene comune lo resero una figura amatissima dai cittadini, che ancora oggi lo ricordano con affetto e rispetto.

La sua scomparsa segnò profondamente Mugnano. Il giorno del suo funerale, la comunità si strinse attorno alla famiglia e al suo ricordo. Alla cerimonia presero parte esponenti di spicco della politica dell’epoca, tra cui Mancino, Gargani e De Mita. Un lungo corteo lo accompagnò fino al cimitero, portandolo a spalla in segno di stima e riconoscenza.

A testimonianza dell’affetto della città, fu eretto un monumento in suo onore, voluto non dalla famiglia, ma dall’intera comunità mugnanese. Un segno tangibile del suo operato e del legame profondo che lo univa alla sua gente.

Il dottor Salvatore Napolitano resta l’unico sindaco morto in carica dal dopoguerra ad oggi a Mugnano e Cardinale, lasciando un’eredità di valori e di impegno civico che ancora oggi viene ricordata con rispetto.

A distanza di oltre tre decenni, chi lo ha conosciuto come medico, come sindaco e come uomo continua a portarlo nel cuore, consapevole di aver avuto il privilegio di essere guidato da una persona di grande umanità e saggezza. Oggi, il legame tra la famiglia Napolitano e la città continua: Alessandro Napolitano, figlio del dottor Salvatore, è attualmente sindaco di Mugnano, al suo secondo mandato. Una continuità che testimonia l’amore per la città e l’impegno per il bene comune, valori che il padre ha saputo trasmettere con il suo esempio.