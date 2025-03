Sperone, il Gruppo “Uniti per Sperone” Attacca l’Amministrazione: “Tic Toc… l’orologio va. E nel frattempo aumenta le tasse ai cittadini!”

SPERONE – Con un manifesto affisso oggi, il gruppo di minoranza “Uniti per Sperone” accende i riflettori sulla situazione finanziaria del Comune, puntando il dito contro l’amministrazione in carica e lanciando un messaggio diretto: “Tic Toc… l’orologio va. E nel frattempo aumenta le tasse ai cittadini!”.

Nel testo, “Uniti per Sperone” sostiene che l’Ente sarebbe gravato da un ingente ammontare di mutui, stimato in circa 1.400.000 euro, con tassi di interesse che, secondo il gruppo, inciderebbero pesantemente sulle casse comunali. La minoranza ritiene che questa condizione possa tradursi in un incremento di imposte e tariffe per i cittadini – dall’IRPEF alla TARI – vanificando eventuali interventi di sostegno promessi dall’Amministrazione.

Il volantino denuncia inoltre spese “esorbitanti” per la messa in sicurezza e la ristrutturazione degli edifici scolastici, evidenziando come, a giudizio di “Uniti per Sperone”, si stia imboccando una strada che rischia di portare a un ulteriore indebitamento del Comune. Nel messaggio, i rappresentanti della minoranza affermano di essersi rivelati “facili profeti” nel prevedere l’aumento dei tributi e invitano l’Amministrazione a fare chiarezza sui bilanci e sulle decisioni di spesa.

Infine, con toni fortemente critici, il gruppo “Uniti per Sperone” conclude chiedendo le dimissioni dell’attuale giunta, esortando i cittadini a prestare la massima attenzione alla gestione economica e finanziaria del proprio Comune. Un appello che lascia presagire nuove polemiche e un acceso dibattito politico nelle prossime settimane.