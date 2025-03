La Parola di Dio: Terapia del Benessere per la Quaresima

di don Giuseppe Autorino

Con il rito del Mercoledì delle Ceneri, abbiamo intrapreso il cammino della Quaresima, un tempo di grazia e riflessione che ci guida alla Pasqua. Quaranta giorni per ritrovare noi stessi, per convertirci e tornare a Dio, lasciandoci trasformare dalla Sua Parola.

La Quaresima: tempo di lotta spirituale

Il Vangelo ci racconta che, dopo il battesimo al Giordano, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove rimase per quaranta giorni affrontando le tentazioni del diavolo. Le prove che il Signore ha vissuto sono le stesse che ogni uomo incontra nella propria vita: il desiderio di possedere beni materiali, il fascino del potere e la tentazione di mettere Dio alla prova.

Queste tre tentazioni, descritte dall’evangelista Luca, riassumono i grandi inganni della vita. Il diavolo cerca di farci credere che il senso della nostra esistenza sia tutto racchiuso nel possesso, nel successo e nell’affermazione personale, inducendoci a dimenticare Dio e a costruire una vita fondata solo su beni effimeri.

La vera sfida: scegliere tra due amori

La Quaresima ci mette di fronte a una scelta radicale: cedere alle illusioni del mondo o restare saldi nella fede. È una sfida tra due amori: quello egoistico, che ci allontana da Dio, e quello autentico, che ci porta verso la vera felicità.

Resistere al male, non lasciarsi sedurre dalle false promesse del potere e della ricchezza, è il cammino per aderire al bene. Solo affidandoci alla Parola di Dio possiamo trovare la forza per vincere le tentazioni e riscoprire la bellezza di una vita vissuta nell’amore e nella verità.

La Parola di Dio: fonte di benessere interiore

La Scrittura diventa così una terapia del benessere spirituale. Non si tratta di una semplice lettura, ma di un incontro che guarisce, rinnova e dona forza. Gesù stesso, di fronte alle tentazioni, risponde con la Parola di Dio, mostrando che solo radicandoci nella Verità possiamo superare le prove della vita.

In questo tempo di Quaresima, siamo chiamati a nutrirci della Parola, a riscoprirla come bussola per il nostro cammino, a lasciarci guidare da essa per vivere una fede più autentica. È il momento di purificare il cuore, di allontanare ciò che ci distoglie da Dio e di rimetterlo al centro della nostra esistenza.

Un cammino di conversione e speranza

La Quaresima non è solo un periodo di sacrificio, ma un’opportunità di rinascita. È un tempo per riscoprire la bellezza della preghiera, del digiuno e della carità, strumenti che ci aiutano a ritrovare la gioia vera.

Lasciamoci guidare dallo Spirito, come fece Gesù nel deserto. Superiamo le tentazioni con la forza della fede. E prepariamoci, con cuore rinnovato, a celebrare la Pasqua come un passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà dell’amore.