Atella Sound Circus 2026: tre giorni di musica, arte di strada e inclusione al Casale di Teverolaccio

Tante le iniziative attrattive per tutte le età: Spettacoli di strada, circo contemporaneo e concerti; laboratori ludico-creativi ed esperienziali di trucco e parrucco; installazioni scenografiche firmate Artenova; Area food con prodotti tipici locali, birre artigianali, pietanze vegane e senza glutine; l’angolo della chiromante; meditazione armonica (solo sabato 20 giugno ore 10 presso gli orti del Casale prenotazione whatsapp al 3926649199) con la Psicologa/Psicoterapeuta Ida Franzese e l’insegnante di yoga Vero Ve. E poi Mercatino dell’Arte artigianale e grande attenzione alla Musica dal vivo con un programma ricco di concerti.

Nei tre giorni di festival sono 5 i concerti previsti che inizieranno tutti dalle ore 21:

Si parte il 19 giugno con i napoletani Karakal dal suono world music, a seguire Fulu Miziki, collettivo afro-beat futuristico proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo. Inoltre dalle ore 19 – presso l’Arena degli Orti – una battle di freestyle rap a cura del collettivo Gradoni che aggrega i massimi esponenti della scena freestyle napoletana.

Il giorno seguente 20 giugno dal vivo i marsigliesi/napoletani Ngasa Ngasa dal suono funk, jazz e rock a seguire gli Zinharua che dalla Calabria e Puglia portano sonorità balcaniche e mediterranee. Il terzo giorno 21 giugno di scena i milanesi Sunomi Sain con sonorità che sono una miscela di punk mediterraneo e patchanka.

Ricco il programma degli artisti di strada con ben 11 progetti che si alterneranno nei tre giorni tra acrobati e giocolieri con spettacoli di equilibrismo e manipolazione di oggetti, pali cinesi, slapstick, discipline aeree, mangiafuoco, sputafuoco e performer di strada che animeranno i cortili del casale con giochi di luce e illusionismo, saltimbanchi e clown.

Gli street artist di questa edizione sono: Tei Tei (Argentina), Gato Blanco Gato Nero (Argentina), Una Lamp (Italia), Mago Mpare (Italia), Castigamatt (Italia), Teatro Random (Italia), Brunitus (Argentina), Ete Clown (Argentina), Mr. Ritmo (Italia), Il Poeta delle Bolle (Italia), Cia Circo Delírio (Brasile/Uruguay).