Baiano ospita la II edizione della Scuola di Educazione Politica: riflessioni su democrazia e potere

Baiano si prepara ad accogliere un importante appuntamento culturale e formativo: la seconda edizione della Scuola di Educazione Politica, promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Centro di Ricerca IRES. L’evento si terrà sabato 18 aprile alle ore 10.30 presso il Teatro Colosseo.

Al centro dell’incontro una lectio magistralis dal titolo evocativo: “La democrazia non esiste in natura. Dal soft power all’hard power”, un tema che invita a riflettere sulle dinamiche del potere e sulla costruzione dei sistemi democratici nel mondo contemporaneo.

Protagonisti dell’iniziativa saranno due figure di rilievo del panorama accademico e istituzionale italiano: Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati e oggi presidente di Multiversity, e Sandro Staiano, presidente emerito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. I loro interventi offriranno spunti di analisi approfondita sul rapporto tra diritto, politica e trasformazioni globali.

A coordinare l’incontro sarà Franco Vittoria, direttore scientifico della Scuola Politica, che sottolinea l’importanza di momenti di confronto pubblico per la crescita della consapevolezza civica, soprattutto tra i giovani.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo più ampio, volto a promuovere la cultura politica e il dibattito critico sui grandi temi della contemporaneità. In un’epoca segnata da crisi geopolitiche e trasformazioni sociali, la riflessione su concetti come democrazia, potere e partecipazione diventa sempre più urgente.

L’appuntamento di Baiano rappresenta dunque un’occasione preziosa non solo per studenti e studiosi, ma per tutta la cittadinanza interessata a comprendere meglio le sfide del nostro tempo.