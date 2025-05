Motori: l’irpino Fred Ragno conquista il primo posto di categoria allo Slalom di Viggiano

Avellino, 29 maggio 2025 Un nuovo importante successo per Fred Ragno, il giovane e talentuoso pilota irpino, portacolori della scuderia Power Car Competition, che alla sesta edizione dello slalom “Città di Viggiano”, in provincia di Potenza, gara nazionale Aci Sport, ha conquistato il primo posto nella classe N2000 e ha dominato il folto Gruppo N, confermando la leadership in queste categorie.

A bordo della sua Renault Clio Williams, meticolosamente curata da Laudati Corse e Mauriello Sport, ha anche ottenuto un ottimo piazzamento nella classifica assoluta, portando a casa il decimo posto, in un parterre di avversari agguerriti.

Un nuovo significativo traguardo nel percorso sportivo di Fred Ragno, che ha voluto dedicare la vittoria a suo padre, esprimendogli non senza commozione tutta la propria gratitudine: “Mi ha trasmesso questa splendida passione per i motori e per le gare. Senza di lui, questo risultato non sarebbe stato possibile. Grazie papà, la vittoria è per te”.

Ma il pilota è già proiettato sulla prossima sfida: “Bisogna concentrarsi sulle gare in programma e sugli obiettivi da raggiungere, a cominciare dallo slalom di Grassano, in provincia di Matera, previsto per il 15 giugno, valevole come tappa della Coppa Italia Slalom 4^ zona Aci Sport (Puglia, Calabria e Basilicata) e per il 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata)”.

Dopo i festeggiamenti, insieme all’intera squadra, dunque, si torna immediatamente agli allenamenti e alla preparazione della prova.