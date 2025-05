100 DI QUESTI GIORNI. Buon Compleanno Chiara Del Mastro! 40 Anni di Amore, Forza e Famiglia

Avella – Una giornata speciale oggi per Chiara Del Mastro, che spegne 40 candeline circondata dall’amore più autentico: quello della sua famiglia. A festeggiarla con emozione sono il marito e i suoi figli, che le dedicano un messaggio carico di affetto:

“Auguri Chiara, donna meravigliosa, moglie straordinaria e mamma dal cuore immenso. In questi 40 anni hai saputo essere il perno della nostra famiglia, con il tuo sorriso, la tua dolcezza e la tua forza. Ti amiamo oggi, domani e per sempre.”

Un traguardo importante, quello dei 40 anni, che segna non solo il passare del tempo, ma la bellezza di una vita vissuta con passione, dedizione e amore per chi le sta accanto.

Chiara, conosciuta e stimata ad Avella, è una figura solare e sempre presente, punto di riferimento per amici e parenti. In questo giorno speciale, la comunità si stringe intorno a lei per festeggiarla come merita.

Buon compleanno Chiara, che la vita continui a regalarti sorrisi e soddisfazioni, insieme alla tua meravigliosa famiglia.