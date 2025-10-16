Monteforte Irpino, al via i tornei di Briscola e Calcio Balilla organizzati dalle associazioni “Fenestrelle” e “Le Sette Contrade”

MONTEFORTE IRPINO (AV) – L’autunno si accende di passione e convivialità grazie a due iniziative che uniscono gioco, tradizione e spirito di comunità. L’Associazione Polivalente Socio-Culturale “Fenestrelle” ODV e il Comitato “Le Sette Contrade” hanno infatti organizzato due eventi imperdibili: il Torneo di Briscola e il Torneo di Calcio Balilla, che animeranno le prossime settimane nel territorio di Monteforte Irpino e Avellino.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, in Piazza Amodeo (località Borgo), dove prenderà il via il Torneo di Briscola. A seguire, la semifinale si terrà venerdì 14 novembre presso il Centro Sociale di Via Contrada Bagnoli n.52 – Avellino, con lo stesso orario.

La finale si svolgerà domenica 16 novembre, in uno dei due luoghi che sarà estratto durante la semifinale.

Spazio poi al Torneo di Calcio Balilla, che scatterà mercoledì 12 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, sempre nel segno del divertimento e della partecipazione collettiva.

Le iscrizioni ai tornei sono già aperte presso le sedi delle associazioni promotrici, tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00. La quota di partecipazione è fissata in 5 euro a coppia. Previsti premi per le prime due coppie classificate e riconoscimenti di partecipazione per tutti i concorrenti.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di favorire momenti di aggregazione e socialità in un contesto sereno, coinvolgendo persone di ogni età e riscoprendo il valore dei giochi tradizionali, capaci di unire generazioni diverse.

“Non si tratta solo di una competizione – sottolineano dall’associazione Fenestrelle – ma di un’occasione per ritrovarsi, condividere e sorridere insieme. La partecipazione è aperta a tutti e ci auguriamo di vedere in campo non solo abilità, ma anche tanta amicizia e fair play”.

Un’iniziativa che consolida il legame tra le realtà associative locali e la comunità, con un messaggio chiaro: lo sport e il gioco sono strumenti di unione, cultura e divertimento autentico.

Gemellaggio e pranzo sociale

Tra le novità più attese, anche il pranzo sociale che suggellerà un gemellaggio tra le due associazioni, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 13:30.

Un momento di festa e condivisione che vedrà protagonisti soci, amici e cittadini, con un menù ricco e tradizionale:

Antipasto: bruschette con pomodorini, bocconcini, olive e frittelle

Primo: fusilli al forno

Secondo: cotoletta con patatine e insalata

Dolce e frutta

Il tutto accompagnato da acqua, vino e bibite, per un contributo di partecipazione di € 10,00.