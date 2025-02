Monteforte (AV)- Il 9 febbraio la presentazione de “Il fiore del Carso” di Eleonora Davide.

Domenica 9 febbraio, su iniziativa della Pro Loco “Mons Fortis”, la Chiesa di Maria Santissima del Rosario di Monteforte ospiterà la presentazione del libro “Il Fiore del Carso-Una linea tra due mondi” (Rossoquadro) di Eleonora Davide. Il dibattito sarà moderato da Giovanni della Bella, mentre letture e momenti musicali verranno curati, rispettivamente, da Paolo De Vito e Osvaldo Ardita. L’ iniziativa si inserisce nella cornice del Giorno del Ricordo, istituito con la legge del 30 marzo 2004, n. 92, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.”Il Fiore del Carso”, in particolare, narra la storia di Davide, affascinante e intraprendente triestino, travolto dagli eventi che lo porteranno a divenire parte di uno scenario più grande di lui, in cui le superpotenze mondiali si contendono la sua città. L’amore cercato e una nuova vita cambieranno il suo destino. (Andrea Squittieri)