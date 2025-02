Napoli, sparatoria a Materdei: arrestato 18enne per tentato omicidio

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di un 18enne napoletano, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di un’attività d’indagine originata dal ferimento di un 22enne proveniente dalla zona dei Quartieri Spagnoli, evento avvenuto la sera del 9 luglio 2024 a Napoli in zona Materdei.

In quell’occasione, mentre il 22enne stava transitando in piazza Canneto, a bordo di uno scooter condotto da un amico, era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla regione lombare destra ed era stato ricoverato in codice rosso per “traumatismo del fegato con ferita aperta in cavità, ferite di parete addominale laterale con complicazioni ed emoperitoneo”.

Dagli accertamenti svolti è emerso che in quel periodo si è registrato un momento di fibrillazione tra gruppi criminali costituiti da giovanissimi e provenienti da quartieri differenti ed è in tale contesto che è maturato l’episodio delittuoso.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.