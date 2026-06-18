Medaglia d’Oro al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino per il “Riflesso” Taburno Falanghina del Sannio DOC 2025 dell’Azienda Vitivinicola Cav. Mennato Falluto

Un prestigioso riconoscimento internazionale premia l’eccellenza enologica del Sannio. Il Riflesso – Taburno Falanghina del Sannio DOC 2025 dell’Azienda Vitivinicola “Cav. Mennato Falluto” di Torrecuso ha conquistato la Medaglia d’Oro al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, una delle più autorevoli competizioni dedicate alla valorizzazione della qualità vitivinicola e del legame tra vino e territorio. Il concorso, autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e supportato scientificamente dall’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV), rappresenta un’importante vetrina internazionale per le produzioni di qualità provenienti da tutto il mondo. Il riconoscimento assume un significato ancora più rilevante perché celebra non solo il valore del vino premiato, ma anche il patrimonio culturale, storico e produttivo delle comunità che custodiscono e promuovono le proprie tradizioni vitivinicole. Grazie a questo risultato, il Riflesso entra nella prestigiosa classifica OIV, riservata esclusivamente ai vini che rientrano nel limite massimo del 30% dei campioni premiati, attestandosi tra le migliori espressioni enologiche valutate nel concorso. “Ricevere questa Medaglia d’Oro è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dichiara Anna Falluto -. È il riconoscimento di un lavoro quotidiano fatto di passione, dedizione e rispetto per la nostra terra. Ogni bottiglia di Riflesso racconta l’identità del Taburno e del Sannio, territori straordinari che continuano a regalarci emozioni e qualità uniche”. “Questo premio appartiene a tutta la nostra famiglia, ai collaboratori e a quanti credono nel potenziale dei vini sanniti – aggiunge Mino Falluto -. Rappresenta uno stimolo a proseguire nel percorso di valorizzazione delle nostre produzioni, mantenendo sempre alta l’attenzione verso la qualità e l’autenticità. È anche una conferma che il lavoro svolto nel vigneto e in cantina può portare il nome del Taburno e del Sannio sui palcoscenici internazionali più prestigiosi”. L’Azienda Vitivinicola “Cav. Mennato Falluto” condivide questo importante traguardo con tutti coloro che ogni giorno sostengono il valore del territorio, contribuendo alla crescita e all’affermazione di una delle aree vitivinicole più dinamiche e rappresentative del Mezzogiorno d’Italia.