A CAVA DE’ TIRRENI UN NUOVO APPUNTAMENTO CON “CULTURA, COMMERCIO E TURISMO – INCONTRI D’AUTORE” Domani 19 giugno libri, musica, danza e degustazioni nel cuore della città.

Prosegue il percorso della rassegna “Cultura, Commercio e Turismo – Incontri d’Autore”, il progetto promosso da Confesercenti Cava de’ Tirreni, Assoturismo e dall’Associazione Nessuno e Centomila – Officina Creativa, nato per favorire occasioni di incontro tra cultura, imprese, turismo e comunità locale.

Domani, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 19:30, il Piazzale del Viaggiatore di Corso Mazzini 111 ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna, con un programma che intreccia letteratura, arte, musica ed enogastronomia. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Raffaele Giordano, del Presidente di Confesercenti Cava de’ Tirreni, Aldo Trezza, e di Marco Cassano, Responsabile Assoviaggi Cava. A presentare la serata sarà Marco Cassano, titolare dell’agenzia “Pronti Partenza Viaggi”, che ospita l’evento presso il Piazzale del Viaggiatore. A seguire, Carmela Bisogno presenterà le attività della “Grotta di Sale”, illustrando al pubblico i benefici e i servizi offerti dalla struttura. Momento centrale dell’incontro sarà la presentazione del libro “La Foto di Classe” di Mario Onofri, autore ravennate e vincitore della Sezione Narrativa Inedita del “Premio Castel di Carta – Premio Vincenzo Russo 2025”, pubblicato da 1886 Publishing. L’autore dialogherà con il giornalista Antonio Di Martino, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere un’opera che affronta con sensibilità temi legati alla memoria, alle relazioni umane e alla crescita personale. La presenza di Mario Onofri offrirà anche l’occasione per ricordare il percorso del “Premio Castel di Carta – Premio Vincenzo Russo”, giunto alla sua seconda edizione. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione in programma sabato 5 settembre 2026 a Cava de’ Tirreni, durante la quale saranno proclamati i vincitori delle diverse sezioni letterarie. Ad arricchire la serata saranno inoltre gli interventi artistici della scuola “Ballet Studio” di Giusy De Martino, con il passo a due “Come Onde” interpretato da Daniele Sessa, Carmen Ferrara e Francesca Celano, e le esibizioni musicali della violinista Giovanna Trapanese, che accompagneranno i diversi momenti del programma. La serata sarà accompagnata da uno spazio degustazioni curato da “Cuott & Buon”, “Enoteca Le Botti”, “Cantine La Mura”, “Liguori Caffè Italiano” e “Pasticceria La Volpe Rossa”. La rassegna “Cultura, Commercio e Turismo” nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra cultura, impresa e turismo, favorendo il dialogo tra autori, lettori, associazioni, attività economiche e cittadini attraverso eventi aperti alla partecipazione e alla condivisione. L’ingresso è libero.