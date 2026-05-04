Lo scrittore irpino Giuseppe Tecce premiato in Germania: il Book Verlag Award celebra la narrativa italiana contemporanea

Un riconoscimento internazionale per la narrativa italiana contemporanea arriva dalla Germania, dove lo scrittore Giuseppe Tecce è stato insignito del prestigioso Book Verlag Award nell’ambito del Book Festival Köln presso Mondo Aperto, evento che ogni anno riunisce autori, editori e operatori culturali da diversi Paesi europei.



Il premio, conferito dalla casa editrice Book Verlag in collaborazione con il circuito culturale “Mondo Aperto”, celebra opere e autori capaci di raccontare il presente con uno sguardo fortemente radicato nel territorio, valorizzando l’identità e la memoria attraverso una visione narrativa. In questo contesto, la scrittura di Tecce, da sempre legata ai territori dell’Italia interiore e a una dimensione profondamente umana e poetica, è stata riconosciuta come una voce significativa nel panorama letterario contemporaneo.



La cerimonia di premiazione si è svolta a Colonia alla presenza di un pubblico numeroso e attento, composto da lettori, addetti ai lavori e rappresentanti del mondo culturale europeo, oltre che alla presenza del Console Italiano a Colonia e del rappresentante degli italiani di lingua tedesca in parlamento, l’onorevole Simone Billi. Un momento partecipato, segnato da interventi, letture e testimonianze che hanno sottolineato il valore della letteratura come ponte tra culture.



Giuseppe Tecce, autore di dieci pubblicazioni, tra cui L’Inaffondabile, Tramonti Occidentali, Racconti dall’Irpinia e Ljuba senza scarpe, ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza di continuare a raccontare storie che nascono dai luoghi marginali ma che parlano a tutti: «Ricevere un premio all’estero significa sentire che le storie che appartengono a una terra precisa possono attraversare confini e diventare universali. È un incoraggiamento a continuare su questa strada, con coerenza e rispetto per la parola».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli organizzatori del Book Festival Köln, alla casa editrice Book Verlag e a tutti coloro che, negli anni, hanno sostenuto il percorso letterario dell’autore: lettori, editori, collaboratori e comunità locali che rappresentano il cuore della sua narrazione.