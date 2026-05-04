Lo scrittore irpino Giuseppe Tecce premiato in Germania: il Book Verlag Award celebra la narrativa italiana contemporanea

Un riconoscimento internazionale per la narrativa italiana contemporanea arriva dalla Germania, dove lo scrittore Giuseppe Tecce è stato insignito del prestigioso Book Verlag Award nell’ambito del Book Festival Köln presso Mondo Aperto, evento che ogni anno riunisce autori, editori e operatori culturali da diversi Paesi europei.
Il premio, conferito dalla casa editrice Book Verlag in collaborazione con il circuito culturale “Mondo Aperto”, celebra opere e autori capaci di raccontare il presente con uno sguardo fortemente radicato nel territorio, valorizzando l’identità e la memoria attraverso una visione narrativa. In questo contesto, la scrittura di Tecce, da sempre legata ai territori dell’Italia interiore e a una dimensione profondamente umana e poetica, è stata riconosciuta come una voce significativa nel panorama letterario contemporaneo.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Colonia alla presenza di un pubblico numeroso e attento, composto da lettori, addetti ai lavori e rappresentanti del mondo culturale europeo, oltre che alla presenza del Console Italiano a Colonia e del rappresentante degli italiani di lingua tedesca in parlamento, l’onorevole Simone Billi. Un momento partecipato, segnato da interventi, letture e testimonianze che hanno sottolineato il valore della letteratura come ponte tra culture.
Giuseppe Tecce, autore di dieci pubblicazioni, tra cui L’Inaffondabile, Tramonti Occidentali, Racconti dall’Irpinia e Ljuba senza scarpe, ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza di continuare a raccontare storie che nascono dai luoghi marginali ma che parlano a tutti: «Ricevere un premio all’estero significa sentire che le storie che appartengono a una terra precisa possono attraversare confini e diventare universali. È un incoraggiamento a continuare su questa strada, con coerenza e rispetto per la parola».
Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli organizzatori del Book Festival Köln, alla casa editrice Book Verlag e a tutti coloro che, negli anni, hanno sostenuto il percorso letterario dell’autore: lettori, editori, collaboratori e comunità locali che rappresentano il cuore della sua narrazione.
Il Book Verlag Award 2026 rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di Giuseppe Tecce, confermando la capacità della sua scrittura di unire radici e visione, tradizione e contemporaneità, in un dialogo aperto con il mondo.