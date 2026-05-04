Manocalzati, lirica e arte per celebrare le mamme: concerto “Un palco all’Opera” alla Sala delle Arti

Protagonista indiscussa sarà la voce del soprano internazionale Maria Tomassi, perfezionatasi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma con il soprano Renata Scotto e vincitrice di concorsi internazionali in Italia e all’estero quali il Concorso Internazionale di canto lirico “Luciano Neroni”, Concorso Lirico Internazionale “U. Giordano”, “Altamura Caruso International Voice Competition” (New York), “Concorso Internazionale di Canto Lirico Yang Soo Hwa” (Seoul), “Concorso Internazionale Giorgio Merighi – Ovazione dei Sette Continenti” di Kiev. Numerosi i debutti nei ruoli principali delle opere liriche italiane e straniere: tra queste “Cosí fan tutte” all’ASLICO di Como, “Nozze di Figaro” all’Art Center di Seoul, “La Traviata” al Teatro Coccia di Novara, Bohème al Teatro del Giglio di Lucca, Manon Lescaut all’Art Center di Seoul, Tosca al Teatro Antico di Taormina, “Suor Angelica” al Teatro Marrucino di Chieti, “I Pagliacci” al Teatro Bellini di Catania. Inoltre Trovatore, Attila, Aida, Macbeth, Carmen, Norma, Cavalleria Rusticana, Madama Butterfly.

Al pianoforte Gabriella Orlando, laureata in Pianoforte, Composizione, Strumentazione, Musica corale e direzione di coro presso i Conservatori “U. Giordano” di Foggia, “N. Piccinni” di Bari, “S. Cecilia” di Roma, allieva dei maestri Hector Pell, Sergio Cafaro, Teresa Procaccini, Franco Donatoni. Ha inciso per la Epidauro Classic nel 2005

Il concerto sarà preceduto dall’abituale “The per te” con l’Arte in scena di Andrea Montuori e la sua Arte Presepiale “Made in Atripalda”.

Andrea Montuori, atripaldese, realizza presepi con pastori di argilla fatti a mano ispirandosi all’arte napoletana del ‘700. “Quella per il Presepe è una passione. Nella vita sono un dipendente della PA, sposato e con due figli. Realizzo pastori che hanno la testa, le mani e i piedi in terracotta e gli occhi di cristallo. Il corpo invece è realizzato con filo di ferro cotto e canapa in modo da rendere il manichino più malleabile e fargli assumere atteggiamenti diversi a seconda del ruolo”. I presepi ed i pastori sono interamente realizzati da Andrea, mentre l’abbigliamento dei pastori è affidato alla mamma che realizza a mano abiti in velluto e merletto. La passione di Andrea nasce da un’antica tradizione di famiglia: il nonno era un famoso ebanista irpino che ha sempre lavorato il legno, e da lui ha ereditato la vena artistica, grazie ai suoi consigli ha iniziato a realizzare presepi per casa e negli anni ha rafforzato la sua tecnica fino a diventare figuraio. La sua aspirazione è sempre stata quella di aprire una bottega tutta sua dove poter esporre le creazioni. Andrea è stato ospite alla trasmissione Rai “Uno Mattina” dove nel 2013 ha presentato in diretta nazionale le creazioni realizzate per il Natale. Nel 2017 la sua esposizione realizzata al Quirinale è stata mandata in onda nella trasmissione Porta a Porta; nel 2018 è stato ospite in un servizio di Ges&Geo.

The per te anche per gli appassionati della Musica che alla fine del concerto avranno modo di dialogare con i musicisti e gli artisti davanti ad una fresca tazza di the.