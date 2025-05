Al via il primo Corso in Campania per Operatore Oleoturistico

A partire dal 7 maggio 2025, presso il Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale nel Campus universitario di Fisciano, prenderà il via il primo Corso per Operatore Oleoturistico in Campania.

Il corso organizzato dall’Associazione Università dei Sapori in collaborazione con la Regione Campania, vede partecipare 40 Aziende con l’obiettivo di formare professionisti capaci di accogliere ospiti e turisti nelle aziende o nei frantoi, offrendo loro esperienze uniche: degustazioni guidate, narrazioni sulla storia e la cultura del territorio.

La prima lezione, in programma mercoledì 7 maggio dalle ore 16 alle 20, vedrà la partecipazione di Tommaso Pellegrino, Consigliere regionale e primo firmatario della proposta di legge sulla disciplina dell’oleoturismo in Campania e di Fabiola Pulieri, giornalista enogastronomica, conduttrice televisiva e grande appassionata di olio extravergine di oliva.

Per informazioni e iscrizioni: www.unisapori.it

Un’opportunità imperdibile per chi desidera trasformare la passione per l’olio extravergine di oliva in una professione affascinante e contribuire alla promozione dei territori!