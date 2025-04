L’arbitro irpino Giulia Picone in volo verso la Danimarca.

“Siamo entusiasti di annunciare che la nostra associata Giulia Picone è stata selezionata per partecipare a una delle prossime tappe del prestigioso Erasmus Arbitrale!” Ha esordito così la sezione AIA di Avellino, che, tramite i social, ha annunciato la partecipazione di una propria associata alla “Scandic Cup”, importante torneo giovanile danese. Giulia Picone, arbitro classe 2008 originaria di Contrada, volerà a Esbjerg, in Danimarca Meridionale, dal 16 al 20 aprile prossimi, pronta a confrontarsi con gli oltre 1600 atleti provenienti da tutta Europa. La giovane direttrice di gara sarà parte di una più ampia delegazione di dieci “giacchette nere”, accuratamente selezionate dai vertici AIA. Orgoglioso l’intero comparto arbitrale irpino, che ha commentato: “Siamo certi che Giulia saprà distinguersi in questo contesto, mettendo in evidenza le sue qualità, il suo impegno e la sua passione. Tutti noi siamo pronti a fare il tifo per te, Giulia, e a sostenerti in questa nuova ed entusiasmante avventura”.

(Andrea Squittieri)