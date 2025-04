“Festa del Mare e della Cultura Marinara: Un’Onorificenza alla Protezione del Nostro Bene Comune”

Oggi, 11 aprile 2025, in tutta Italia si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara, un’occasione importante per riflettere sul valore del mare e sulla sua protezione. L’evento ha visto il coinvolgimento di scuole, istituzioni e cittadini, con un focus sulla tutela dell’ambiente marino, la sicurezza in mare e la valorizzazione delle tradizioni legate alla navigazione.

Il Ministero dell’Istruzione ha promosso iniziative didattiche con scuole che hanno partecipato attivamente. Tra queste, il concorso “La Cittadinanza del Mare”, che invita gli studenti a riflettere sulla responsabilità verso l’ambiente marino e la sostenibilità. Un altro concorso, “La Mascotte della Guardia Costiera”, celebra il 160° anniversario delle Capitanerie di Porto, permettendo ai giovani di avvicinarsi al mondo della sicurezza in mare.

L’evento ha visto anche la cerimonia di premiazione a Lecce, con la partecipazione del Ministro Giuseppe Valditara. Il concorso ha avuto un grande seguito, con numerose scuole collegate in streaming, creando un’atmosfera di grande partecipazione.

Nel frattempo, a Rimini, oltre 800 studenti hanno preso parte a laboratori e attività educative, apprendendo le problematiche legate alla difesa dell’ambiente marino. Un momento emozionante è stato il rilascio di una tartaruga marina sulla spiaggia, simbolo dell’impegno per la protezione della fauna del mare.

Questa giornata non è solo un’occasione per celebrare, ma anche per riflettere sull’importanza della responsabilità individuale. La “cittadinanza del mare” implica un impegno attivo nella sua protezione, dal recupero degli habitat naturali alla promozione di azioni concrete di sensibilizzazione. È un impegno che continua tutto l’anno e che coinvolge tutti, dai più giovani alle istituzioni, con l’obiettivo di tutelare un bene fondamentale per le future generazioni.