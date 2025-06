JOVANOTTI E DE GREGORI ARRIVANO PER ENZO AVITABILE IL 29 GIUGNO A NAPOLI!

L’ultima domenica di giugno a Napoli vedrà come protagonista per una sera Enzo Avitabile che ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni, compiuti già l’1 marzo scorso, con un concertone gratis a Piazza Mercato.

Il tributo al Maestro è stato già fatto da parte della città nella Chiesa di San Severo al Pendino con una mostra a lui dedicata intitolata proprio “Enzo 70”. Dal 20 marzo al 12 maggio è stato possibile avere accesso alla mostra che ha riscosso un enorme successo. Un altro omaggio è stato il suo nuovo vinile Poesis che contiene i suoi migliori brani riletti da voci di artisti ben affermati nel panorama partenopeo, ambasciatori della Terra del maestro Avitabile: basta menzionare Toni Servillo, Mario Martone, Marina Confalone, Salvatore Esposito e tanti altri.

Non sono celate le intenzioni dell’artista che vuole usufruire di questo spazio per lanciare un messaggio di Pace nel Mondo. Ma quello di domani non sarà un solo anniversario per il Maestro…festeggerà anche i suoi 60 anni di carriera.

«Sono molto emozionato di avere accanto a me amici e artisti>> ha dichiarato in merito alla presenza di Jovanotti, De Gregori e non solo che duetteranno con lui sul palco. << Un dono per me e per la nostra città. Grazie! Vi aspettiamo!>>

Sarah Massari