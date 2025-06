Mercogliano, assemblea annuale del CSV Irpinia Sannio ETS al Green Park Hotel.

Ieri pomeriggio 27 giugno, presso il Green Park Hotel di Mercogliano, situato alle pendici di Montevergine, si è svolta l’assemblea annuale dei soci del CSV Irpinia Sannio ETS.

All’assemblea, erano presenti i rappresentanti di ben 75 associazioni di volontariato, provenienti dai vari paesi dell’Irpinia e del Sannio, e si è svolta in due momenti diversi. Il primo per l’approvazione del bilancio annuale, ampliamente illustrato dalla Direttrice M.C. Aceto e approvato all’unanimità dall’ assemblea. E il secondo, a carattere istituzionale con più relatori, per promuovere “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”, nel primo decennale dalla sua istituzione.

Sono intervenuti;

Raffaele Amore. Presidente CSV Irpinia Sannio ETS.

Vittorio D’Alessio. Sindaco di Mercogliano.

Ivan Nissoli. Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione.

Chiara Tommasini. Presidente del CSV Net.

Maria Cristina Aceto. Direttrice CSV Irpinia Sannio ETS.

Domenico Credendino. Presidente OTC Campania Molise.

Ha moderato gli interventi istituzionali; Gaetano Ammaturo. Giornalista.

Numerosi sono stati gli interventi, che si sono susseguiti, oltre a quelli relatori del convegno, i cui lavori sono terminati in tarda serata.

La Giornata Nazionale del Dono come ha detto nel suo intervento il Presidente Raffaele Amore: “ è stata istituita con la legge n. 110 del 2015. Si celebra ogni anno il 4 ottobre, in concomitanza con la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La giornata del Dono, festeggia i suoi dieci anni. L’ Italia è stato il primo paese al mondo, a istituire la giornata del Dono il quattro ottobre di ogni anno. Fa piacere, che l’ Istituto Nazionale del Dono, abbia scelto l’Irpinia e il Sannio come Capitale del Dono 2025. Questo per sottolineare quale è l’importanza nel mondo del volontariato, per le persone che donano il loro tempo nelle nostre due province. Perciò, per noi è il momento di fare un bilancio di quello fatto e di quello che fanno le nostre associazioni sul territorio e soprattutto è il momento per programmare il futuro. Stiamo stilando una serie di eventi per arrivare all’evento più atteso e più interessante del Giorno del Dono, come “ Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025 “, che si terrà nel prossimo ottobre a Pietrelcina, paese natale di San Pio, nei giorni 3-4 e 24 ottobre 2025″. Certo, la scelta di Pietrelcina come Giornata Nazionale del Dono, non è casuale.

Carmine Martino