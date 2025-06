Festa dei Gigli di Nola, il sindaco Andrea Ruggiero “Patrimonio Unesco, patrimonio genetico della nostra Città”

“I Gigli dedicati a San Paolino torneranno a ballare sotto il cielo di Nola. Raccontano chi siamo ed a quali valori ci ispiriamo. La Festa è patrimonio dell’umanità Unesco e patrimonio genetico della nostra città”: così il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero alla vigilia dell’edizione 2025 della Festa dei Gigli di Nola in programma per domani, 29 giugno 2025.

“Da primo cittadino sento la responsabilità, il dovere e l’orgoglio di fare in modo che la Festa si svolga all’insegna del rispetto delle regole, della sicurezza e soprattutto dei sentimenti di fede, amicizia e solidarietà che la rendono unica da secoli”, prosegue Andrea Ruggiero.

“Il mio augurio – aggiunge il sindaco – va a ciascuno dei miei concittadini ed a chi ogni anno rende sempre più magnetico questo spettacolo che è straordinario perchè è frutto di passione e tradizione, di competenza e di talento artistico. Viviamo queste ore con gioia e serenità e facciamo nostro lo spirito del nostro Santo, lo spirito dell’accoglienza e della condivisione”.

“Sarà – avverte Ruggiero – una domenica caratterizzata da temperature elevate. Facciamo molta attenzione, seguiamo le indicazioni e soprattutto proteggiamo i più fragili, i nostri bambini ed i nostri nonni”

“Sono certo che anche quest’anno – conclude il sindaco – ci faremo ispirare dal buon senso, dalla responsabilità di essere custodi di una eredità esclusiva e che saremo come sempre all’altezza della nostra storia e di quella della nostra prestigiosa città”.