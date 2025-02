Contributo Valore Artigiano 2025: sostegno alle imprese artigiane del Lazio

Se gestisci un’impresa artigiana nel Lazio, hai l’opportunità di accedere al bando Valore Artigiano 2025, lanciato dalla Regione Lazio per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del settore. Questo fondo fa parte del Piano Triennale per l’Artigianato 2024-2026, che rappresenta un’iniziativa e un impegno concreto della Regione per promuovere l’artigianato e favorire la transizione digitale e ambientale. Di seguito, vediamo come funziona il bando, quali spese possono essere coperte e come presentare la domanda.

Quali progetti possono essere finanziati?

Il bando prevede due diverse tipologie di finanziamento, ciascuna destinata a progetti specifici, in base alle esigenze e alle caratteristiche delle imprese, mantenendo come obiettivo quello di offrire un supporto mirato per stimolare la crescita e l’innovazione nel settore artigianale del Lazio.

Potenziamento e innovazione delle Imprese Artigiane

La prima linea di finanziamento, con uno stanziamento di 5 milioni di euro, è dedicata all’ammodernamento e innovazione delle imprese artigiane. Le imprese possono ricevere un contributo fino a 12.000 euro, che copre fino al 60% delle spese ammissibili. Questi finanziamenti sono destinati a progetti che riguardano l’acquisto di macchinari, la digitalizzazione dell’impresa, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’acquisto di attrezzature tecnologiche per migliorare la capacità produttiva.

Sostegno all’E-Commerce per l’Artigianato Artistico e Tradizionale

La seconda linea di finanziamento, con un fondo di 1 milione di euro, si concentra sul sostegno all’e-commerce nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale. In questo caso, le imprese possono ottenere un contributo fino a 10.000 euro, che copre fino all’80% delle spese ammissibili. Per entrambe le misure, il progetto deve prevedere un investimento minimo di 5.000 euro e deve essere completato entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

Requisiti per accedere al contributo

Il bando Valore Artigiano è destinato alle imprese artigiane della regione Lazio che soddisfano specifici requisiti. Ecco chi può beneficiarne:

iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane: l’impresa deve essere iscritta all’Albo da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda;

attività ammissibile: l’impresa deve svolgere un’attività conforme alle categorie indicate nel codice ATECO previsto dal bando;

sede operativa nel Lazio: è necessario che l’impresa abbia la sua sede operativa nel Lazio, dove i beni acquistati tramite il contributo dovranno essere localizzati. La sede dovrà essere confermata al momento dell’erogazione del finanziamento.

Per i progetti che riguardano la Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale, l’accesso è limitato alle imprese che operano in specifici settori dell’artigianato definiti dalla Legge Regionale 3/2015. Se ritieni di soddisfare questi requisiti, il passo successivo sarà presentare la domanda in modo corretto. Per evitare errori nella compilazione o per assicurarti che la documentazione sia completa e precisa, è consigliabile rivolgersi a uno studio commercialista a Roma in grado di aiutarti nella gestione della parte burocratica e guidarti nella preparazione della richiesta per aumentare le probabilità di ottenere il contributo.

Spese finanziabili con il contributo del bando

Il bando Valore Artigiano 2025 offre alle imprese artigiane la possibilità di utilizzare il contributo per una serie di investimenti strategici volti a migliorare la competitività e l’efficienza dell’attività. Ecco alcune delle principali voci di spesa che possono essere coperte dal finanziamento:

macchinari e attrezzature: gli acquisti finalizzati all’aggiornamento della produzione, come nuovi macchinari e strumenti per ottimizzare i processi lavorativi, sono finanziabili, permettendo di incrementare la capacità produttiva;

tecnologia e digitalizzazione: il contributo può essere utilizzato per l’acquisto di soluzioni tecnologiche, tra cui hardware, software e strumenti ICT, necessari a favorire la trasformazione digitale dell’impresa, rendendola più moderna e competitiva;

impianti fotovoltaici: per promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre i costi energetici, è possibile investire in impianti fotovoltaici, con una copertura del 20% delle spese sostenute;

ristrutturazioni e miglioramenti strutturali: interventi su strutture, come opere murarie o impiantistiche, possono essere finanziati fino al 20% delle spese. Questi miglioramenti consentono di rendere gli spazi aziendali più funzionali e adatti alle esigenze moderne.

Questi investimenti sono pensati per supportare le imprese artigiane in un percorso di crescita, innovazione e sostenibilità, consentendo loro di affrontare le sfide del mercato con maggiori strumenti e risorse.

Come presentare la domanda e ricevere il pagamento

Per richiedere il contributo, le imprese devono inviare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus. La finestra per l’invio delle candidature si apre a partire dalle 12:00 del 20 febbraio 2025, fino alle 17:00 del 15 aprile 2025. Il modulo di domanda è disponibile a partire dal 30 gennaio 2025 sulla stessa piattaforma.

Una volta approvato il contributo, il pagamento verrà erogato in un’unica soluzione, a saldo, dopo che sarà stata presentata la richiesta di liquidazione entro 12 mesi dalla concessione. Per procedere con il pagamento, sarà necessario caricare sulla piattaforma GeCoWEB Plus una relazione dettagliata sull’avanzamento del progetto, che includa i risultati ottenuti e le eventuali modifiche alle spese inizialmente previste. Inoltre, dovranno essere forniti tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute, come contratti, fatture e prove di pagamento.