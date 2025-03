I VOLTI DELLA VOCE presentazione del romanzo di Enza Silvestrini a Nola

Sarà presentato a Nola, mercoledì 2 aprile, ore 18.00, nella sala del Mozzillo dell’Istituto Santa Chiara, il nuovo romanzo di Enza Silvestrini, I volti della voce, edito da Iuppiter. Nella splendida sala conferenze, dove campeggiano gli affreschi settecenteschi di Angelo Mozzillo, a introdurre sarà Monsignor Luigi Mucerino, sacerdote noto per il suo impegno pastorale, intellettuale e culturale. Ad accompagnare il pubblico nel vivo del testo e a dialogare con l’autrice, ci sarà il preside Francesco Sepe, umanista raffinato, scrittore poliedrico e infaticabile ideatore di iniziative culturali. Le letture sono a cura di Elena Scala, docente di italiano e latino, che darà voce ad alcuni brani tratti dal libro.

I volti della voce è il romanzo di Io che, per andare al fondo di sé stessa, deve ricomporre la sua storia. Intorno a lei risuonano le voci di anonimi Qualcuno, di Mia Madre (che, morta da tempo, continua a parlare in lei attraverso miti e fiabe), le parole de l’amica e di Lui, e, soprattutto, l’eco di una parola di una ninna nanna che l’accompagna da sempre. Shpirti im dice. Lasciandosi alle spalle ciò che è stata, Io comincia un viaggio in Albania per recuperare un suo antico passato. È un percorso dentro l’autenticità del linguaggio che scorre nelle faglie segrete del mondo.

Tutti i personaggi (Lui, Mia Madre, La Madre, l’amica) e gli avvenimenti sono leggibili su più piani: nella loro concretezza o come funzioni di un io scisso che ha bisogno di mettere in scena le parti del suo animo per ritrovarsi in un’interezza, perché è proprio nella voce che il volto si rivela.

Enza Silvestrini è poeta, scrittrice, saggista. Ha pubblicato per Iuppiter il romanzo Sulla soglia di piccole porte (postfazione di Aldo Masullo, 2012) e la favola in versi Diversi amori (illustrazioni di Barbara Balbi, 2013). È autrice di raccolte di poesia (L’assedio, Ensemble 2021; Controtempo, Oedipus2018; Partenze, Manni 2009) e di racconti nei libri d’artista delle edizioni ilfilodipartenope (tra i quali Cavallo Mazzocchi con tavole serigrafiche di Mimmo Paladino). È stata redattrice della rivista di poesia Levania e ha collaborato con Poesia. Ha promosso e curato incontri di letteratura, mostre di libri antichi (tra le più recenti Carte, la rappresentazione del mondo da Omero a Mercatore, Museo Archeologico Nazionale di Napoli), progetti culturali. Suoi saggi e recensioni monografiche su poeti italiani del Novecento sono apparsi in volumi e riviste letterarie.