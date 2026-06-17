HORMUZ – IRAN, Le “ FORCHE CAUDINE “  del presidente americano Trump.

I tagliagole iraniani, che comandano oggi in Iran, hanno inflitto agli americani una cocente sconfitta, e si sono comportati come fecero i Sanniti ai Romani, cioè, una delle umiliazioni più cocenti della loro storia, l’episodio delle Forche Caudine nel 321 avanti Cristo, durante la Seconda Guerra Sannitica.

I Romani furono costretti a Subire l’onta del giogo, per cui, i consoli, gli ufficiali e i soldati, furono umiliati come simbolo di sottomissione. Un episodio quello del giogo, che ancora oggi, torna in mente, per coloro che passano per il paese di Forchia, da dove inizia la Valle Caudina in provincia di Benevento.

Perché, parliamo della sconfitta americana e dell’umiliazione, che a nostro avviso hanno subito, dopo quattro mesi di guerra, perché la potenza americana è stata sotto il giogo iraniano e non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si era prefissi, cioè:

Cambio del regime.

Distruzione dell’Uranio arricchito.

Anzi, nonostante le portaerei e la superiorità aerea, non sono riusciti a difendere nemmeno la navigazione dello stretto di Hormuz. E da quanto si evince dai vari testi che circolano sul presunto accordo, che si dovrebbe a giorn firmare a Ginevra, la navigazione dello stretto di Hormuz: “sarà affidato e coordinato tra Iran e Oman e il testo riconosce in modo esplicito la sovranità dei due Paesi su Hormuz. Secondo l’agenzia iraniana Fars, il passaggio gratuito varrebbe solo per i primi 60 giorni, poi Teheran potrebbe far pagare l’assistenza, e il pilotaggio in sicurezza. Quindi, niente pedaggi di transito, vietati dal diritto internazionale del mare, ma si pagherà una tariffa sui servizi, per cui sempre un pagamento ci sarà. Inoltre, rimarrà invariato il programma sull’uso pacifico dell’uranio, e la trattativa sull’arricchimento atomico dell’uranio la stessa inizierà nei prossimi 60 giorni, cioè sine die.

Avendo vissuto in Iran la rivoluzione iraniana, 1977 / 1978, contro lo Scià Mohammad Reza Pahlavi, e costretto in 24 ore a lasciare l’Iran all’arrivo dell’ayatollah Khomeyni, posso affermare; che l’Iran non rispetterà niente di quanto sarà inserito in un eventuale accordo di pace, ben consci gli iraniani, che gli americani dovranno andare via e nulla sarà più come prima, perché l’Iran è diventata una potenza regionale, con cui tutti dovranno fare i conti, grazie a Trump.

Carmine Martino