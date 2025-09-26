Gran finale per la 412ª Fiera Vesuviana: musica, spettacolo e pubblico da record

Domenica 21 settembre San Gennaro Vesuviano ha vissuto una serata memorabile che ha chiuso in grande stile la 412ª edizione della Fiera Vesuviana, grazie al sostegno e alla collaborazione della Città Metropolitana di Napoli.

Sul palco di Piazza Margherita si sono alternati i Weisser Quiff, che ha aperto la serata con un live energico, seguiti dall’attesissimo concerto di Le-One, capace di coinvolgere e trascinare il pubblico con la sua musica.

Un programma che ha richiamato una folla straordinaria, sancendo un vero e proprio record di presenze per la giornata conclusiva. Entusiasmo, partecipazione e un’atmosfera di comunità hanno caratterizzato ogni momento, confermando la Fiera di San Gennaro Vesuviano come uno degli appuntamenti più seguiti e amati dell’intero territorio vesuviano.

«È stata per me la prima esperienza come direttore artistico della Fiera e non potevo immaginare un finale migliore – ha dichiarato Gianni Manzi – vedere Piazza Margherita gremita e partecipe è stato emozionante: questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e della volontà di offrire al pubblico qualità e innovazione nel segno della tradizione».

Particolarmente significativa anche le parole del sindaco Antonio Russo, per lui questa è stata l’ultima Fiera da primo cittadino: «La Fiera Vesuviana si conferma un patrimonio identitario della nostra comunità e un evento capace di attrarre visitatori da tutta la Campania. Il record di presenze di questa edizione dimostra quanto sia importante investire in cultura, spettacolo e tradizioni. Per me, che concludo il mio ultimo mandato, è stato un onore accompagnare ancora una volta la città in questo straordinario appuntamento».

La serata si è chiusa con la tradizionale cerimonia di arrivederci e lo spettacolo di fuochi d’artificio, che hanno illuminato il cielo e salutato il pubblico dando appuntamento alla 413ª edizione.