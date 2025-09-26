SPERONE. Comunicato del Comitato Civico E(A)Vitiamolo

“Bisogna davvero avere la faccia tosta per rilasciare dichiarazioni che suonano come uno schiaffo all’intero territorio della Regione Campania. Ci riferiamo alle parole dei due Presidenti che ormai camminano a braccetto: Enzo De Luca e Umberto De Gregorio. Due figure che, invece di ammettere le proprie responsabilità, si vantano di aver ‘salvato’ la Circumvesuviana dal fallimento grazie ai miliardi di euro versati dai cittadini, i quali avevano diritto a un servizio pubblico degno di questo nome.

La realtà è sotto gli occhi di tutti: servizi ridotti all’osso, quando non inesistenti. Negli ultimi due anni la tratta ferroviaria Baiano–Napoli è rimasta chiusa per oltre otto mesi, e già si preannunciano ulteriori interruzioni nel 2026. È noto che il grado di civiltà di una società si misura dalla qualità dei servizi pubblici: se si svolgesse un’indagine qualitativa sull’EAV, i risultati ci collocherebbero ben oltre il terzo mondo, in un contesto da ‘quarto mondo’, cucito su misura per un’azienda che fa acqua da tutte le parti.

A ciò si aggiunge un dettaglio che, più di ogni altra cosa, dimostra negligenza, incapacità e mancanza di rispetto verso i cittadini: l’assenza totale, presso le pensiline, di qualsiasi comunicazione sugli orari dei bus sostitutivi lungo la tratta Baiano–Napoli.

Questa la posizione del Presidente Salvatore Alaia e del portavoce Luigi Peluso del Comitato Civico E(A)Vitiamolo.”