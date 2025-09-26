Mandamento Baianese – Carabinieri sequestrano armi e munizioni. Segnalate 11 persone.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, all’esito di mirati servizi svolti negli ultimi tempi, hanno accertato numerosi reati commessi nella custodia e detenzione di armi e munizioni.

Sono stati sottoposti a sequestro penale 8 fucili, 8 pistole e circa mille cartucce irregolarmente custodite. Inoltre, per mancanza dei requisiti di affidabilità, sono state ritirate 15 fucili e circa 700 cartucce.

Undici uomini, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa per l’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni.

L’attività rientra nel quadro dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e proseguirà anche nelle prossime settimane, secondo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso.