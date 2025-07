Gran finale a Pomigliano: Gigi Finizio chiude “Sugo Again” con una notte di musica e passione

Domenica 6 luglio 2025, Pomigliano d’Arco si prepara a vivere una serata indimenticabile con il gran finale del festival “Sugo Again”. Alle ore 21:00, nell’area dell’ex Piazza Primavera (oggi Piazza Giovanni Leone), salirà sul palco Gigi Finizio, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, pronto a regalare emozioni, ricordi e passione con il suo inconfondibile repertorio.

L’evento segna la conclusione di un’edizione particolarmente sentita del festival, che ha animato la città con spettacoli, musica, cultura e momenti di aggregazione. L’arrivo di Finizio rappresenta il culmine di un programma ricco e coinvolgente, pensato per tutte le generazioni.

Il concerto è ad ingresso libero e si prevede un’ampia partecipazione di pubblico. Per questo, l’amministrazione comunale invita i cittadini a raggiungere la zona con anticipo, così da godersi l’evento in sicurezza e serenità. Un appuntamento imperdibile che promette di trasformare la piazza in un grande abbraccio collettivo, nel segno della musica e della condivisione.