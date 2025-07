Quindici (AV), sospensione idrica nella notte tra il 3 e il 4 luglio: l’avviso di Alto Calore Servizi

Allarme acqua a Quindici. A partire dalle 22:00 di giovedì 3 luglio e fino alle 6:00 del mattino successivo, i rubinetti resteranno a secco. Lo ha comunicato Alto Calore Servizi S.p.A., spiegando che la drastica diminuzione della risorsa idrica rende necessario sospendere l’erogazione al serbatoio cittadino.

Il disagio coinvolgerà tutte le utenze del comune: l’acqua mancherà durante la notte, ma gli effetti si faranno sentire anche nelle ore successive, a causa dei tempi di riempimento delle condotte.

Alla riapertura dell’erogazione, si potrebbero registrare episodi di torbidità temporanea dell’acqua. Si tratta di fenomeni passeggeri che non compromettono la potabilità, ma l’azienda raccomanda comunque di far scorrere l’acqua per qualche minuto prima dell’uso.

In caso di necessità urgenti è possibile contattare il numero verde 800 954 430, attivo 24 ore su 24.

Per aggiornamenti, si invita a consultare il sito ufficiale www.altocalore.it e i canali social dell’ente.

Estate rovente e rubinetti chiusi: la crisi idrica colpisce ancora. I cittadini attendono risposte e soluzioni strutturali.