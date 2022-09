GLI ALLERIA SHOW” ospiti del Salotto Artistico Culturale Mutimediale di Tina Piccolo

Martedì 6 Settembre ore 1900 “GLI ALLERIA SHOW” ( Mario Todaro e Giuseppe Pino Silvestri) saranno ospiti tanto attesi del Salotto Artistico Culturale Mutimediale di Tina Piccolo. Conduce il dott. Giuseppe Nappa.

Con la poetessa Tina Piccolo definita da Accademie ed Associazioni “ambasciatrice della poesia nel mondo” si è dato il benvenuto al mese di settembre e a tutti coloro che seguono il salotto artistico culturale e multimediale Tina Piccolo.

Si è fatto un video in diretta, condotto da Giuseppe Nappa, dove la poetessa ha fatto il suo discorso, ha ringraziato tutti coloro che numerosi seguono ogni settimana il Salotto in diretta, su i social e a tutti gli artisti che sono venuti e che arriveranno al Salotto per raccontare la Napoli artistica, musicale, di intrattenimento.

Ogni martedì alle ore 19. “Cercheremo di dare sempre qualità professionalità e tanto cuore” le parole della esimia poetessa.

A breve sarà pubblicato anche il suo quarantesimo libro, un colossal del suo salotto oltre 100 pagine.